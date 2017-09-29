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29.09.2017 (20:07)

Заместитель Министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко проинспектировал 49-ю общевойсковую армию

Заместитель Министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко проверил ход выполнения государственной программы развития вооружения в 49-й общевойсковой армии.

"Получено свыше 300 образцов вооружения и военно-специальной техники. Численность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, доведена до 92%", - доложил заместителю министра представитель армии.

До 2020 49-я армия должна получить ещё более 200 единиц техники.

Юрий Садовенко также проинспектировал центр управления армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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