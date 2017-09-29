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29.09.2017 (14:58)

Модернизированный ЗРПК «Панцирь-СМ» начнет поступать в войска в 2018 году

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» поступит в войска после 2018 года, заявил в беседе с журналистами в ходе посещения в Туле предприятия «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова» заместитель Министра обороны Юрий Борисов.

«Есть планы по модернизации «Панциря», например, увеличение дальности поражения в два раза. Я думаю, что в течение следующего года мы завершим эту работу. Это уже пойдёт модернизированный комплекс, произойдёт замена ракет», –– пояснил Юрий Борисов.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Перевооружение
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