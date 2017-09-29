29.09.2017 (14:44)

Артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО проводят разведку с применением КРУС «Стрелец»

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области, провели боевое слаживание дивизионов с боевой стрельбой в рамках лагерного сбора на полигоне Прудбой.

В ходе слаживания военнослужащие отработали вопросы выбора, оборудования и маскировки огневых позиций, разведки целей и огневого поражения условного противника с применением новейшего комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Также были выполнены нормативы по тактической, огневой, инженерной подготовке, проведены тренировки по управлению огнем штатных подразделений. При этом было израсходовано около 150 снарядов, около 100 различных мин и гранат, а также около 5 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.

Военнослужащие выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 12 км, в том числе с закрытых огневых позиций. После каждой огневой задачи артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые позиции.

3 октября по завершении лагерного сбора пройдут учения с боевой стрельбой всей артиллерии мотострелкового соединения ЮВО, в котором примут участие около 500 артиллеристов и будет задействовано около 100 единиц техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», 120 мм орудия «ХОСТА», реактивные системы залпового огня «ТОРНАДО-Г».

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