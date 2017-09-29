Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

29.09.2017 (14:36)

На российской военной базе в Абхазии завершились учебно-методические сборы с молодыми офицерами

На российской военной базе в Абхазии завершились учебно-методические сборы с лейтенантами - выпускниками высших военных учебных заведений 2017 года, которые прибыли в соединение для дальнейшего прохождения службы. Всего в мероприятиях приняли участие 10 молодых офицеров. 

Основной целью сборов являлись скорейшая адаптация и ввод в строй молодых офицеров, а также проверка уровня их знаний, умений и навыков, освоение наиболее перспективных форм и методов обучения подчиненных. 

За 10 дней с лейтенантами проведено более 40 часов практических занятий по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, изучению передового опыта проведения различных мероприятий боевой подготовки.

На завершающем этапе сборов молодые офицеры соединения сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выполнили упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3.

В итоге каждому лейтенанту была выставлена индивидуальная оценка, которая станет основой специального рейтинга, учитываемого при дальнейшем прохождении службы на военной базе. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false