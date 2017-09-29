29.09.2017 (14:36)

На российской военной базе в Абхазии завершились учебно-методические сборы с молодыми офицерами

На российской военной базе в Абхазии завершились учебно-методические сборы с лейтенантами - выпускниками высших военных учебных заведений 2017 года, которые прибыли в соединение для дальнейшего прохождения службы. Всего в мероприятиях приняли участие 10 молодых офицеров.

Основной целью сборов являлись скорейшая адаптация и ввод в строй молодых офицеров, а также проверка уровня их знаний, умений и навыков, освоение наиболее перспективных форм и методов обучения подчиненных.

За 10 дней с лейтенантами проведено более 40 часов практических занятий по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, изучению передового опыта проведения различных мероприятий боевой подготовки.

На завершающем этапе сборов молодые офицеры соединения сдали нормативы по физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выполнили упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3.

В итоге каждому лейтенанту была выставлена индивидуальная оценка, которая станет основой специального рейтинга, учитываемого при дальнейшем прохождении службы на военной базе.

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