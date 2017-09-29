29.09.2017 (14:23)

Автомобилисты 201-й российской военной базы прошли курс экстремального вождения на горных серпантинах Таджикистана

Автомобилисты 201-й российской военной базы прошли курс экстремального вождения на горных серпантинах в ходе тактико-специального учения в Таджикистане.

По замыслу учения военнослужащим батальона материально-технического обеспечения под прикрытием вертолетов Ми-24 предстояло доставить в труднодоступный горный район боеприпасы и продовольствие. Груз был предназначен для подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи в отрыве от основных сил.

Маршрут протяженностью более 20 километров изобиловал запыленными участками, резкими уклонами и крутыми поворотами, которые необходимо было преодолевать на как максимально, так и на минимально допустимых скоростях. На ряде отрезков трассы обучаемых ждали заложенные фугасы и зараженные участки местности.

В учении приняли участие около 600 военнослужащих и было задействовано более 70 единиц техники.

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице