29.09.2017 (13:19)

Вожатые караульных служебных собак российской военной базы в Абхазии отработали охрану особых объектов

Военнослужащие подразделения вожатых караульных служебных собак российской военной базы в Абхазии в рамках проверки навыков питомцев, провели с ними комплекс специальных тренировок по охране особых объектов.

В городе Гудаута на территории соединения в ходе однодневных мероприятий кинологи с собаками выполнили более 10 функциональных элементов, в том числе обезвреживание условных диверсантов, проникших на территорию, задержание и конвоирование нарушителя, патрулирование и обход периметра охраняемого объекта. В роли нарушителей выступали военнослужащие в специальных защитных костюмах.

Также военнослужащие провели экзамены по исполнению собаками служебных команд, преодолению ими препятствий на кинологическом городке, охране хозяина, отказу от корма, подброшенного посторонними людьми.

Подобные тренировки и экзамены помогают вожатым закреплять у своих четвероногих друзей необходимые навыки, а также определить наиболее подготовленных питомцев к несению службы в караулах.

Для содержания собак в соединении оборудован кинологический городок, построены просторные вольеры. Каждый питомец обеспечен ошейником, поводком, намордником и расческой. Ежедневно на питание собак выделяется 600 г крупы, 400 г мяса, 15 г жиров и 300 г овощей.

Служебные собаки военной базы представлены различными породами — ротвейлер, среднеазиатская и кавказская овчарки. За каждой из них закреплен вожатый, который занимается их содержанием и тренировками.

Караульные собаки используются как на стационарных постах охраны, так и в карауле. Особую пользу они приносят в ночное время и при сложных погодных условиях, когда видимость ограничена — собака на расстоянии чувствует приближение человека и заранее предупредит об этом своего вожатого или часового.

Впервые служебные караульные собаки были выставлены на посты для охраны объектов российской военной базы в Абхазии в начале 2016 года.

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