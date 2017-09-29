29.09.2017 (13:11)

Мотострелки ЮВО из Чечни отразили ночную атаку условных террористов в Ставропольском крае

Военнослужащие мотострелковых подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Чечне, выполнили ночью упражнения боевых стрельб в рамках полкового тактического учения на полигоне Серноводский в Ставропольском крае.

По замыслу учения подразделения мотострелкового полка организовали маневренную оборону, а условный противник провел попытку ночной атаки с целью выбить обороняющиеся войска с ключевых занимаемых позиций.

В результате организованной глубокоэшелонированной обороны и спланированного огневого поражения военнослужащие огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град» и стрелкового оружия успешно поразили все цели, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника.

Воздушное прикрытие обороняющихся войск осуществляли новейшие боевые ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».

Тактическое учение с мотострелковым полком соединения ЮВО завершится 30 сентября. В нем принимают участие более 700 военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице