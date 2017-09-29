29.09.2017 (13:03)

На учении «Дружба-2017» военнослужащие России и Пакистана выполнили боевые стрельбы из гранатометов АГС-17 «Пламя»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На учении «Дружба-2017» военнослужащие России и Пакистана выполнили боевые стрельбы из гранатометов АГС-17 «Пламя»

На базе горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии российские и пакистанские военнослужащие в рамках проведения российско-пакистанского учения «Дружба-2017» выполнили совместные боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия.

В ходе занятий по огневой подготовке российские разведчики предоставили пакистанским коллегам автоматический гранатомет станковый АГС-17 «Пламя», ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет НСВС «Утёс», снайперские винтовки СВД-С, пистолеты системы Ярыгина, Стечкина и Макарова.

Ведение огня из всех типов оружия производилось по мишеням, имитирующим живую силу уловного противника, на расстояниях от 50 до 500 м. В ходе выполнения боевых стрельб военнослужащие двух стран израсходовали около 5 тыс. боеприпасов, в т.ч. свыше 500 гранатометных выстрелов ВОГ-17.

По завершении занятий по огневой подготовке пакистанские военнослужащие отметили, что российское стрелковое оружие очень надежное и простое в обращении и обслуживании.

В мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих из Исламской Республики Пакистан и разведроты специального назначения мотострелковой горной бригады ЮВО.

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