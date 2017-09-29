29.09.2017 (13:35)

Радиотехнический полк Западного военного округа отметит свое 85-летие

30 сентября в Петрозаводске торжественными мероприятиями отметит день своего образования радиотехнический полк объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО).

Мероприятие начнется с выноса Боевого знамени части. На праздничном митинге командир соединения поздравит личный состав с праздником. Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, будут вручены награды, ценные подарки и грамоты.

С днем части военнослужащих также поздравят представители местных властей, а также ветераны, проходившие службу в этом прославленном полку. Кроме того, на мероприятии выступит концертная бригада Ансамбля песни и пляски ЗВО.

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