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29.09.2017 (13:28)

В Севастополе завершилась научно-практическая конференция, посвященная развитию ракетно-артиллерийского вооружения

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) прошла II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского, специального вооружения и морской техники», в ходе которой ведущие организации отечественного военно-промышленного комплекса представили свои перспективные разработки по данной тематике.

Представители корпораций, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и испытательных центров Минобороны РФ в ходе пленарного заседания и работы профильных секций представили свои разработки по вопросам эксплуатации корабельного ракетного и артиллерийского вооружения, совершенствованию специального вооружения, развитию береговых ракетно-артиллерийских комплексов, водолазной техники и средств обеспечения безопасности на море. Кроме того, в отдельных секциях были обсуждены вопросы развития перспективных направлений новых образцов вооружений, разработки в области радиотехнического вооружения, радиоэлектронной борьбы, систем охраны объектов и прикладного программного обеспечения.

В рамках конференции были подписаны договоры о научно-техническом сотрудничестве ЧВВМУ с рядом профильных научно-исследовательских институтов. 

Научно-практическая конференция, посвященная   вопросам развития ракетно-артиллерийского, специального вооружения и морской техники работала в Севастополе с 27 по 29 сентября. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Конференции
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