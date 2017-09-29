29.09.2017 (12:56)

Минобороны России заключило контракт на модернизацию более полутысячи БМП-2

Тульское предприятие «Щегловский вал» для нужд Минобороны РФ модернизирует партию БМП-2 (боевых машин пехоты).

Соответствующее соглашение между сторонами было заключено сегодня.

«Щегловский вал» входит в состав «Высокоточных комплексов» (структура Ростеха).

Договор предполагает модернизацию боевых машин по линии Гособоронзаказа для нужд Минобороны России в рамках госпрограммы вооружений.

От военного ведомства контракт подписал заместитель Министра обороны Юрий Борисов.

Со стороны Ростеха подпись на документе поставил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы», управляющий директор «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова» Дмитрий Владимирович Коноплев.

После подписания контракта Юрий Борисов заявил, что он рассчитан на 10 лет.

«Он будет определять производственную деятельность предприятия на ближайшие годы. Без работы вы не останетесь», –– сказал замглавы военного ведомства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице