29.09.2017 (13:10)
Курсанты-водолазы Севастопольского филиала Объединенного учебного центра ВМФ приступили к выполнению спусков под воду
Курсанты-водолазы Севастопольского филиала Объединенного учебного центра ВМФ после завершения цикла теоретической подготовки приступили к практическим занятиям, осуществляя спуски под воду в различных типах водолазного снаряжения.
В ходе занятий курсанты под контролем опытных инструкторов погружаются под воду, достигнув грунта, отрабатывают подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий.
Спуски осуществляются как со стационарного полигона, так и с борта водолазного катера.
Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведется с использованием телеуправляемого подводного аппарата.
В настоящее время в Севастопольском филиале учебного центра ВМФ проходят обучение по различным специальностям более 200 курсантов, которые после окончания обучения будут распределены на все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России.