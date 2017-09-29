29.09.2017 (13:10)

Курсанты-водолазы Севастопольского филиала Объединенного учебного центра ВМФ приступили к выполнению спусков под воду

Курсанты-водолазы Севастопольского филиала Объединенного учебного центра ВМФ после завершения цикла теоретической подготовки приступили к практическим занятиям, осуществляя спуски под воду в различных типах водолазного снаряжения.

В ходе занятий курсанты под контролем опытных инструкторов погружаются под воду, достигнув грунта, отрабатывают подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий.

Спуски осуществляются как со стационарного полигона, так и с борта водолазного катера.

Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведется с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

В настоящее время в Севастопольском филиале учебного центра ВМФ проходят обучение по различным специальностям более 200 курсантов, которые после окончания обучения будут распределены на все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России.

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