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29.09.2017 (12:39)

Заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова открыла спортивный класс в Туве

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова открыла спортивный профильный класс в Кызыльском президентском кадетском училище в рамках выездного методического марафона, посвященного Дню учителя.

«Министерство обороны России уделяет спорту очень большое внимание, в Вооруженных Силах открывается множество различных  спортивных объектов. Нам есть на кого равняться и кем гордиться!», –– сказала Татьяна Шевцова в ходе торжественного открытия профильного класса.

Спортивный класс специализируется на силовых видах спорта и восточных единоборствах, а также самбо, боксе, греко-римской борьбе, армейском рукопашном бое и национальной борьбе хуреш.

С открытием профильного класса воспитанников училища поздравил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе майор Вартерес Самургашев, после чего провел с ребятами практическое занятие.

По завершении церемонии в училище состоялся праздничный концерт, который открыла замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова, которая в своем обращении к педагогам и воспитателям подчеркнула их определяющую роль в становлении будущих граждан страны.

«Своей приверженностью и неустанным трудом вы формируете будущее России», –– подчеркнула Татьяна Шевцова.

В соответствии с приказом Министра обороны России лучшие сотрудники училища были награждены ведомственными наградами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Среднее образование , Президентские училища
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