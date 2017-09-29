29.09.2017 (12:39)
Заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова открыла спортивный класс в Туве
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова открыла спортивный профильный класс в Кызыльском президентском кадетском училище в рамках выездного методического марафона, посвященного Дню учителя.
«Министерство обороны России уделяет спорту очень большое внимание, в Вооруженных Силах открывается множество различных спортивных объектов. Нам есть на кого равняться и кем гордиться!», –– сказала Татьяна Шевцова в ходе торжественного открытия профильного класса.
Спортивный класс специализируется на силовых видах спорта и восточных единоборствах, а также самбо, боксе, греко-римской борьбе, армейском рукопашном бое и национальной борьбе хуреш.
С открытием профильного класса воспитанников училища поздравил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе майор Вартерес Самургашев, после чего провел с ребятами практическое занятие.
По завершении церемонии в училище состоялся праздничный концерт, который открыла замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова, которая в своем обращении к педагогам и воспитателям подчеркнула их определяющую роль в становлении будущих граждан страны.
«Своей приверженностью и неустанным трудом вы формируете будущее России», –– подчеркнула Татьяна Шевцова.
В соответствии с приказом Министра обороны России лучшие сотрудники училища были награждены ведомственными наградами.