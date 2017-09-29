29.09.2017 (12:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел полевой выход с подразделениями МТО

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел полевой выход с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО).

По тревоге военнослужащие совершили марш протяженностью 20 километров на 20 единицах военной техники. По прибытии в указанный район специалисты выполнили задачи по установке и развертыванию полевых кухонь, бани и заправочного пункта, отработали вопросы всестороннего материального обеспечения личного состава соединения в полевых условиях.

В ходе доставки продовольствия и горюче-смазочных материалов в район сосредоточения особое внимание уделялось действиям военнослужащих при нападении диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Полевой выход носил плановый характер и проводился в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице