29.09.2017 (12:05)

Разведчики ЮВО в горах Северной Осетии отработали преодоление речных преград, а также десантирование с вертолетов на неподготовленные площадки

На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии завершился лагерный сбор разведывательных подразделений Южного военного округа, дислоцированных в Северо-Кавказском регионе.

Окончанием обучения для военнослужащих стали специальные профессиональные конкурсы и соревнования с розыгрышем учебных дуэлей между подразделениями, восхождение на гору Арау, а также прыжки с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ на ограниченную площадку, преодоление скалистых участков местности и горных рек в полной экипировке, вес которой составляет около 40 кг.

В течение 2 месяцев военнослужащие разведывательных подразделений повышали мастерство по тактической, инженерной, горной, воздушно-десантной подготовке, минно-взрывному делу, а также проводили тренировки по рукопашному, ножевому бою и метанию саперных лопаток.

Занятия проводились днем и ночью, как в составе подразделений, так и в одиночном порядке, в условиях, максимально приближенных к боевым. Разведчики действовали в отрыве от главных сил в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки.

Особое внимание во время сбора уделялось освоению современных радиотехнических комплексов и комплексов связи и управления «Стрелец», оснащенных современной системой навигации «ГЛОНАСС», при ведении разведывательно-поисковых действий в условиях горно-лесистой местности, а также отработке действий по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника в дневное и ночное время суток.

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