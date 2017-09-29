29.09.2017 (11:54)

Военнослужащие разведподразделений учебного центра ВВО учатся действовать в тылу противника

В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими учебного подразделения разведки окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО).

В ходе практической части учения разведчики отработали задачи по проведению диверсий в тылу условного противника по различным сценариям.

Разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район и после прибытия организовали засаду на дороге, ведущей к полевому лагерю «противника».

Военнослужащие совершили захват автомобиля и важные документы, после чего выполнили скрытный отход.

Помимо этого, разведчики отработали бесшумный подход к наблюдательному пункту и снятие часовых «условного противника», после чего проникли в его лагерь и уничтожили полевой узел связи.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов.

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