29.09.2017 (11:54)
Военнослужащие разведподразделений учебного центра ВВО учатся действовать в тылу противника
В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими учебного подразделения разведки окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО).
В ходе практической части учения разведчики отработали задачи по проведению диверсий в тылу условного противника по различным сценариям.
Разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район и после прибытия организовали засаду на дороге, ведущей к полевому лагерю «противника».
Военнослужащие совершили захват автомобиля и важные документы, после чего выполнили скрытный отход.
Помимо этого, разведчики отработали бесшумный подход к наблюдательному пункту и снятие часовых «условного противника», после чего проникли в его лагерь и уничтожили полевой узел связи.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество холостых боеприпасов, взрывпакетов и дымов.