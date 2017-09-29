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29.09.2017 (11:38)

Зенитчики ЮВО из ЗРС «Тор-МУ» уничтожили свыше 50 воздушных целей в рамках полевого выхода

Личный состав зенитного ракетного дивизиона мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, завершил полевой выход на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В ходе полевого выхода боевые расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) «Тор-МУ», отработали обнаружение и поражение самолетов и вертолетов условного противника на расстоянии от 2 до 12 км.

 Специалисты войсковой ПВО также поразили мишени, имитирующие современные самолеты тактической авиации, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, беспилотные летательные аппараты различного назначения и поражающие элементы высокоточного оружия условного противника.

Особенностью боевой учебы зенитчиков в текущем году являлось выполнение боевых стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию условного противника в условиях максимально приближенных к боевым с использованием средств имитации и дымов.

В полевом выходе было привлечено более 200 военнослужащих и задействовано около 30 единиц боевой и специальной техники. Всего было уничтожено свыше 50 воздушных мишеней в условиях радиопомех.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ПВО , Капустин Яр , Южный военный округ
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