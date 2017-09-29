29.09.2017 (11:03)

Во Владивостоке установили памятный знак летчикам морской авиации Тихоокеанского флота

Сегодня на закрытом кладбище Чёрная речка во Владивостоке прошло мероприятие по установке памятного знака летчикам морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

В торжественно-траурной церемонии, посвящённой открытию знака, приняли участие представители командования морской авиации ТОФ, ветераны авиации и представители общественных организаций.

Памятный знак установлен в честь летчиков, проходивших службу в 115 отдельном разведывательном авиаполку Военно-воздушных сил ТОФ, и погибших во время выполнения служебных обязанностей в период с 1934 по 1959 годы.

На памятном знаке выбиты имена членов экипажей и даты их гибели.

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