29.09.2017 (10:45)

Авиаполк ЗВО под Курском пополнили сверхманевренные самолеты Су-30СМ

Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный на аэродроме Халино в Курской области, пополнился двумя сверхманевренными истребителями Су-30СМ.

В ходе планового перевооружения полка истребители поколения «4+» Су-30СМ до конца года сформируют эскадрилью.

Первый летный состав уже получил практику боевого применения на новых машинах в ходе летно-тактического учения с боевыми пусками на полигоне Ашулук в Астараханской области и в ходе активной части совместного стратегического учения «Запад-2017».

В ближайшее время первая пара самолетов впервые заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ.

Истребители Су-30СМ разработаны компанией «Сухой», серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут».

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

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