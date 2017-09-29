29.09.2017 (10:29)

Ракетные полки РВСН осваивают новые районы боевого патрулирования

В ходе командно-штабного учения с Новосибирским соединением РВСН ракетные полки, оснащённые ПГРК «Ярс», совершают интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования.

Ограничений в отношении маршрутов боевого патрулирования (МБП) ПГРК, международными договорами в области контроля над вооружениями не предусмотрено.

«Маршруты прокладываются с учетом возможностей и ТТХ имеющихся ракетных комплексов», – пояснил командир Новосибирского ракетного соединения генерал-майор Павел Бурков.

Полевые позиции автономных пусковых установок внушительны по своим площадям. При этом мобильные ракетные комплексы надёжно укрыты в глубине России (от Тверской до Иркутской областей) от средств поражения, но если вдруг возникнет необходимость, пусковые установки могут рассредоточиться в любой точке страны.

«Масштабные учения позволяют проверить готовность Ракетных войск действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки. В ходе выполнения практических задач создавались условия с различными вариантами схем управления воинскими частями и подразделениями. При этом отрабатывались вопросы ведения боевых действий нижестоящими пунктами управления за вышестоящие. Различные схемы управления позволяют гарантировано доводить приказы (сигналы) до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учётом имеющихся радиосредств», – отметил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Маневренные действия личного состава проводятся независимо от времени суток и отрабатываются в основном ночью.

«С каждым годом у нас всё меньше таких задач, которые решаются условно. Именно поэтому учения всё чаще носят межвидовой характер, с широким применением авиации», – подчеркнул командующий.

Одна из главных задач, которая стояла перед ракетчиками – перебросить комплексы максимально незаметно для разведывательной авиации условного противника и заранее заброшенных в наш тыл диверсионных групп.

«Совершенствуя формы и методы маскировки мобильных ракетных комплексов, нам необходимо убедиться, что пусковые установки остаются незамеченными для средств разведки условного противника. Результаты таких учений показали, что для мобильной группировки РВСН нет ничего невозможного. Подвижные комплексы при грамотной организации мер по обеспечению их скрытности становятся невидимыми. При этом ресурсы по дальнейшему наращиванию скрытности и живучести подвижной группировки Ракетных войск далеко не исчерпаны», – заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Кроме того, столь грандиозные учения РВСН проводятся, чтобы окончательно определить степень подготовки ракетчиков-стратегов перед масштабным переоснащением войск на новые типы ракетных комплексов.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 4000 военнослужащих и около 400 единиц техники.

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