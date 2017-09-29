29.09.2017 (10:27)

По возведенной инженерами ЗВО временной мостовой переправе через пролив Онежского озера в Карелия пошел автотранспорт

Временная мостовая переправа через пролив Онежского озера в Петрозаводском микрорайоне Соломенское, которую возвели инженеры Западного военного округа (ЗВО), начала пропуск автотранспорта и пешеходов.

Наплавной мост ПМП-60 не зависит от глубины водной преграды и часто используется как временный или монтажный мост при строительстве разных объектов. Грузоподъемность наплавного моста доходит до 60 т, его пропускная способность может составлять до тысячи автомобилей в час.

В настоящее время движение через переправу осуществляется реверсивно, а для обслуживания самого моста назначены десять военнослужащих инженерных войск Западного военного округа.

22 сентября военнослужащими инженерно-саперного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, была оборудована временная мостовая переправа ПМП-60 через пролив Онежского озера в Петрозаводском микрорайоне Соломенное.

140-метровый наплавной мост позволит обеспечить автотранспортное сообщение с микрорайоном Соломенное Петрозаводского городского округа и пригородными населенными пунктами.

Решение на возведение наплавного моста принял командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов после обращения главы Республики Карелия.

Некоторые поселки в Петрозаводском районе были отрезаны от соседних населенных пунктов в связи с выходом из строя имеющегося аварийного моста. Переправа соединила имеющиеся поселки на островах с областным центром.

После совершения марша протяженностью 500 километров военные понтонеры оперативно навели понтонно-мостовую переправу вблизи города Петрозаводска в формате тактико-специального учения.

Всего в ходе совершения марша и наведения понтонно-мостовой переправы было задействовано более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе 25 звеньев понтонно-мостового парка ПМП и катеров для обеспечения работы переправы.

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