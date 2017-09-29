29.09.2017 (09:45)

Перевооружение Новосибирской ракетной дивизии завершится до конца года

Командно-штабное учение (КШУ) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с участием личного состава Новосибирской ракетной дивизии не только определит общий уровень боевой подготовки соединения, но и оценит возможности перспективных образцов специальной техники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения. Об этом накануне КШУ заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Комиссия командования РВСН не ограничивается проверкой готовности соединения выполнять задачи сегодняшнего дня, – сказал генерал-полковник Сергей Каракаев. – Оцениваются также возможности соединения с учётом перевооружения. В данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника».

Он пояснил, что в подразделения Новосибирской дивизии наряду с новейшими автономными пусковыми установками «Ярс» поступают такие уникальные образцы специальной техники, как машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевая противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М», авторазливочная станция АРС-14КМ. Особая роль в ходе командно-штабного учения отводится апробации методики применения беспилотных летательных аппаратов.

По словам командующего РВСН, они создавались специально для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов «Ярс» и призваны сделать комплекс неуязвимым на ближайшие десятилетия.

«До конца года завершится перевооружение Новосибирского ракетного соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», а в следующем году продолжится перевооружение на ПГРК «Ярс» Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений», – добавил генерал-полковник Каракаев.

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