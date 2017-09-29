29.09.2017 (08:35)
За сутки РВСН вывели на полевые позиции около 20 пусковых установок «Ярс» в Новосибирской области
В ходе командно-штабного учения ракетные полки ПГРК «Ярс» Новосибирского ракетного соединения совершили марши.
Ракетные полки заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства.
В ходе учения стратегические ракетчики отработают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения.
Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения и оценка готовности Новосибирского соединения завершить перевооружение.
На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.
В общей сложности в проведении учения будет задействовано более 400 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки «Тополь», а также более 4000 военнослужащих.