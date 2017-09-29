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29.09.2017 (08:29)

Масштабное летно-тактическое учение авиации на Дальнем Востоке завершилось бомбометанием по групповым наземным целям

Одновременно на нескольких специализированных полигонах округа в Хабаровском и Приморском краях проведено бомбометание в ходе активного этапа масштабного летно-тактического учения (ЛТУ) с привлечением истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации Восточного военного округа. Было задействовано 100 процентов боевого авиапарка округа в Приморье и Хабаровском крае. На завершающем этапе учения пилоты истребителей Су-35, штурмовиков Су-25, а также экипажи новейших бомбардировщиков Су-34 выполнили бомбометание по наземным групповым целям.

Кроме того, пилоты Су-35 и Су-30 выполнили прикрытие бомбардировщиков Су-24М2 при следовании в район бомбометания.

Помимо этого, летчики истребителей Су-35, Су-30см авиачасти ВВО из Хабаровского края отработали элементы воздушного боя на различных высотах, выполнили поиск, сопровождение и перехват самолетов условного противника, роль которых выполняли истребители из Приморья.  

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Самолеты , Боевая подготовка
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