29.09.2017 (08:23)

Масштабная тренировка готовности подразделений по противодействию терроризму прошла в военных гарнизонах ВВО

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, прошла масштабная тренировка по противодействию терроризму.

Основным замыслом практических тренировок во всех гарнизонах округа стала отработка практических действий при нападении условных террористов на объекты военных гарнизонов округа.

В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму использовали в качестве усиления огневой мощи вооружение БМП-2, танков Т-72Б3 и БТР-80 бронеавтомобилей «Тигр», а также стрелковое оружие, имитационные средства и холостые боеприпасы.

Отработаны мероприятия по оперативному усилению составов караулов и дежурных смен. Также к занятиям были привлечены инженерные подразделения с минно-розыскными собаками.

Тренировки по противодействию терроризму проведены под общим руководством командующих общевойсковыми объединениями округа, в них было задействовано около 3 тысяч военнослужащих, в том числе личный состав территориальных органов военной полиции и до 300 единиц военной и специальной техники.

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