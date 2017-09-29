29.09.2017 (07:36)

Воздушно-десантные войска России планируют провести масштабное тактическое учение в Приморском крае

В середине октября 2017 года Воздушно-десантные войска России планируют провести масштабные тактические учения в Приморском крае.

Учения будут проходить с переброской подразделений ВДВ по воздуху и практическим десантированием боевой техники и личного состава из самолетов ИЛ-76 в один из районов Приморья.

В тактических эпизодах десантники планируют применять недавно поступившую в Уссурийское соединение ВДВ боевую технику и вооружение, а также автоматизированные средства управления войсками в тактическом звене.

В ходе учения подразделения будут проводить многокилометровые марши, переправу по наведенным понтонным мостам через водную преграду, осуществлять разведку с применением перспективных БЛА и выполнять мероприятия маневренной обороны в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.

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