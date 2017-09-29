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29.09.2017 (05:22)

На авиабазе в Елизово прошли групповые полёты истребителей-перехватчиков с отработкой сложных полётных заданий

В тренировках были задействованы экипажи самолётов перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке.

Лётчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны в различных погодных условиях, в том числе и ночью.

Главная задача тренировок состояла в том, чтобы отработать экипажами МиГ-31 не только слётанность лётчиков в составе пар, но и повысить эффективность их действий при обнаружении, перехвату ракет и самолётов условного противника, а также своевременного их уничтожения.

В рамках итоговой проверки летчикам предстоит выполнение перехвата цели, летящей на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Боевая подготовка
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