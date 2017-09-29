29.09.2017 (05:00)

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ приступили к гуманитарному разминированию Дейр-эз-Зора



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к гуманитарному разминированию Дейр-эз-Зора

В первую очередь специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения.

В настоящее время для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, направляемых в город Дейр-эз-Зор, группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах.

В ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями «Тайфун», «Рысь». Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6». Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.

Всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы.

За первые дни российскими саперами было проверено 8 км дорог, 8 зданий, около 3 гектаров территорий. При этом, было обнаружено и уничтожено около полутора тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных взрывных устройств.

По предварительным оценкам в районе города Дейр-эз-Зор и прилегающих населенных пунктов российским специалистам предстоит очистить от взрывоопасных предметов до 1,5 тыс. га территории.

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