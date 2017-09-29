29.09.2017 (00:30)

На учениях РВСН в Новосибирской области диверсантов блокировали минными заградителями

В ходе командно-штабного учения РВСН, проходящего в Новосибирской области, инженерные подразделения ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК «Ярс». Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования противника с использованием средств дистанционного минирования.

По замыслу учения, для срыва манёвра частей и подразделений обеспечения, диверсанты уничтожили мост. На дублирующем мосту, который рассматривался в качестве резервного, выявлены силовые и поперечные трещины, которые не позволяют переправить крупногабаритную технику. Для дальнейшего прохождения колонны частей и подразделений обеспечения и охраны военные инженеры развернули тяжёлый механизированный мост ТММ-3 и подразделения обеспечения прибыли в полевой район в установленное время.

На подступах к полевым позициям обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. По решению командира дивизии, для её локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений, планируется использовать подвижный отряд заграждения соединения с применением УМЗ (универсальных минных заградителей).

Подвижный отряд заграждения проведёт ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив минное поле протяжённостью около 1500 метров.

Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировки мест расположения частей и подразделений.

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