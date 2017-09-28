28.09.2017 (23:08)

Памятная марка с изображением здания Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ, выпущенная тиражом 300 тысяч экземпляров, поступит в отделения почты России по всей стране

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 185-летию учебного заведения. Памятная марка, на которой изображено здание академии, выпущена тиражом 300 тысяч экземпляров. Она поступит в отделения почты Росси по всей стране.

По словам временно исполняющего обязанности начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, марка, посвященная академии Генштаба, выпущена впервые.

«Мы воспринимаем это событие, как знак уважения ратного труда всех поколений выпускников и научно-педагогического состава», - сказал генерал на торжественной церемонии гашения марки.

«Наши выпускники всегда востребованы в Вооруженных силах. Вот и сегодня ряд выпускников и руководителей академии находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом - в Сирии. Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Кураленко, возглавляющий сейчас Центр примирения враждующих сторон в САР, просил передать, что в этот важный для академии день он вместе с нами, гордится признанием заслуг академии», - подчеркнул генерал.



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