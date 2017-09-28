28.09.2017 (22:17)

Радиоклубу ДОСААФ Челябинской области исполнилось 70 лет

В Челябинске прошло торжественное собрание, посвященное 70-летию создания областного радиоклуба ДОСААФ, на котором присутствовали представители радиолюбительского движения и радиоспортсмены практически из всех городов и районов региона.

С приветственными словами и поздравлениями на нём выступили начальник Челябинской объединенной технической школы ДОСААФ Александр Байбародин, депутат областного законодательного собрания Виктор Чернобровин, генеральный директор ЗАО «Интерсвязь» Эдуард Калинин, директор Челябинского филиала ФГУП «Радиочастотный центр» Виктор Миронов и другие.

На торжественном собрании лучшие радиолюбители и спортсмены отмечены памятными знаками.

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