28.09.2017 (21:56)

Перспективы армейской авиации оценил командующий войсками ЮВО в ходе ознакомительного визита на ПАО «Роствертол»

Перспективы авиационно-технической составляющей армейской авиации оценил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников в ходе ознакомительного визита на предприятие «Роствертол» холдинга «Вертолеты России», расположенное в г. Ростове-на-Дону.

Руководство ПАО «Роствертол» представило командующему войсками ЮВО производственные мощности завода и линейку вертолетов, выпускаемых на предприятии.

В основных цехах «Роствертола» Александр Дворников ознакомился с технологиями сборки вертолетов типа Ми-28Н, Ми-35М и Ми-26, а также с процессом механообработки деталей с применением современного оборудования.

Руководство предприятия подробно сообщило командующему войсками ЮВО о решении задач импортозамещения силовых блоков и технических элементов боевых вертолетов.

В свою очередь представители производства особо ценным посчитали мнение генерал-полковника А. Дворникова о боевых возможностях их продукции в ходе практической подготовки войск округа, а также в условиях вооруженного конфликта.

«Современные ударные вертолеты и вертолеты огневой поддержки обладают значительной огневой мощью и точностью поражения, что позволяет сегодня эффективно решать боевые задачи в различных тактических видах общевойскового боя», - отметил командующий войсками ЮВО.

В завершении визита Александр Дворников выразил благодарность руководству предприятия и трудовому коллективу за высокое качество продукции и подтвердил готовность и впредь тесно взаимодействовать в целях модернизации и развития новых возможностей вертолетов армейской авиации.

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