28.09.2017 (21:44)

250 поисковиков Уральского федерального округа проходятвоенно-поисковые сборы «К поиску готов!»

Более 250 активистов «Поискового движения России» приехали в Челябинскую область на военно-поисковые сборы поисковых объединений Уральского федерального округа «К поиску готов!». Торжественное открытие сборов состоялось 28 сентября на территории Чебаркульского танкового гарнизона.

Участникам рассказали о проектах и основных мероприятиях, которые ждут активистов в 2018 году. «Военно-поисковые сборы – это уникальное событие для поискового сообщества. Важнейшая их задача - подготовить новое поколение поисковиков, передать им лучший опыт, который накопили участники со всей страны, - подчеркнула Цунаева.

Подобные мероприятия позволяют поисковикам не только определить лучших в интеллектуальных и военно-спортивных состязаниях, но и обменяться опытом ведения работы в различных регионах нашей страны.

Юные поисковикипроходят мастер-классы с ведущими российскими специалистами по поисковой работе - повышают уровень своей подготовки для дальнейшей работы на «Вахтах Памяти». Кроме того, команды студентов и школьников в ходе сборов посоревнуются в знании военной археологии, топографии, вооружения и обмундирования Красной Армии и других поисковых дисциплин.

Заместитель руководителя управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов рассказал участникам сборов о том, что молодые люди призывного возраста могут продолжить участвовать в поисковых экспедициях даже во время службы в армии: «Для поисковиков у нас есть специализированное подразделение в вооруженных силах - это 90-й отдельный специальный поисковый батальон, который базируется в Ленинградской области. Там служат ребята из поисковых отрядов, достигшие призывного возраста и выдвинутые своими командирами для прохождения службы в этой части. Они принимают участие в поисковых экспедициях по всей стране и даже за рубежом», - рассказал Таранов.

В этом году военно-поисковые сборы «К поиску готов!» проходят уже во второй раз. Они организованы Министерством образования и науки Челябинской области, Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России», Фондом Патриотического воспитания и военно-шефской деятельностии ЧРОО «Ресурсный Центр поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА» при поддержке Полномочного представительства Президента России в УрФО. Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 годы».



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