28.09.2017 (21:15)

Заместитель Министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко проинспектировал отдельную мотострелковую бригаду ЮВО в Северной Осетии

Заместитель Министра обороны РФ – руководитель Аппарата Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко проинспектировал отдельную мотострелковую бригаду ЮВО, дислоцированную в Северной Осетии.

Во время проверки командир бригады доложил заместителю Министра обороны РФ о полном переходе соединения в этом году на новые образцы военной техники, такие как БМП-3 и Т-90.

Замминистра проверил организацию занятий по боевой и огневой подготовке, строительство военных объектов и социальной инфраструктуры, а также заслушал доклады командования соединения и воинских частей о ходе выполнения в бригаде Плана развития Вооруженных Сил РФ до 2020 года.



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