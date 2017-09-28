28.09.2017 (19:51)

Артиллерийские расчеты «Градов» и «Акаций» подняты по тревоге в ходе двустороннего учения на Южном Урале

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Акация» 90-й танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге в ходе масштабного двустороннего полкового учения в Челябинской области.

На первом этапе мероприятия артиллеристские подразделения совершили марш в назначенные позиционные районы, где приступили к выполнению задач в интересах противоборствующих танковых полков 90-й дивизии.

Артиллерийские расчеты обеспечат передачу сигналов боевого управления, «ослепление» передовых подразделений условного противника и подсветку района розыгрыша ночного этапа учения с помощью осветительных мин.

Также военнослужащие выполнят огневые задачи с применением реактивных систем залпового огня «Град» и 152-мм самоходных гаубиц «Акация» в составе разведывательно-огневых контуров. Для выявления целей задействованы самолеты Су-24МР авиабазы Шагол (Челябинская обл.), беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а также комплексы разведки, управления и связи «Стрелец».

На учение привлечено около 3 тыс. военнослужащих, задействовано более 800 единиц техники.

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