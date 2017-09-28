28.09.2017 (19:15)

ВМФ России в 2019 году пополнится двумя гидрографическими судами нового поколения проекта 19910

В 2019 году в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России войдут два новейших гидрографических судна (ГС) проекта 19910 с увеличенной автономностью плавания и усиленным ледовым классом, об этом сообщил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Сергей Травин на научно-практической конференции, посвященной 220-летию со дня рождения Адмирала Фёдора Литке, которая прошла в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

По информации капитана 1 ранга Сергея Травина, одно из гидрографических судов проекта 19910 строится на судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске и приказом главнокомандующего ВМФ России ему присвоено наименование «Николай Скосырев», второе судно — «Александр Рогоцкий» — находится на стапелях Благовещенского судостроительного завода. Все работы идут по графику и под контролем Главного командования ВМФ.

«Эти суда будут отвечать самым высоким требованиям, предъявляемым к гидрографическим судам. Они будут иметь увеличенную автономность плавания и смогут брать на борт увеличенную численность военных гидрографов, что, безусловно, позволит проводить гидрографические экспедиции на новом уровне эффективности», — сказал начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России.

Он также подчеркнул, что гидрографические суда проекта 19910 будут оснащены самым современным оборудованием для гидрографических исследований морских районов.

«Эти два судна строятся с учетом предложений и рекомендаций, составленных на основе опыта испытаний и эксплуатации предыдущих судов этого проекта — головного и первого серийного. Они будут еще более совершенными по целому ряду возможностей», — отметил Капитан 1 ранга Сергей Травин.

Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнение исследований с помощью многолучевого эхолота. Они будут иметь усиленный ледовый класс, а также смогут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.

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