28.09.2017 (19:02)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл на греческий остров Корфу

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу. В соответствии с планом с делового захода экипаж корабля примет участие в мероприятиях XVI общественного форума «Русская неделя на Ионических островах», в рамках которого пройдут дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков.

Совершив переход из Севастополя в Керкиру «Адмирал Григорович» прошел маршрутом Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции - Республики семи соединенных Ионических островов.

В соответствии с программой делового захода российские моряки нанесут протокольные визиты гражданским и военным властям острова, примут участие в литургии в храме святого Спиридона Тримифунтского, церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрии, в шествии по улицам Керкиры к памятнику святому праведному воину Федору Ушакову, где отдадут воинские почести прославленному адмиралу.

В период захода запланирован концерт оркестра Черноморского флота для жителей и гостей Керкиры.

Визит фрегата «Адмирал Григорович» на остров Корфу завершится 1 октября.

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