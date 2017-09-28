28.09.2017 (18:22)

В Санкт-Петербурге впервые посвящение в юнармейцы прошло на крейсере «Аврора»

В Санкт-Петербурге впервые на борту легендарного крейсера «Аврора» состоялся торжественный приём учащихся школы №164 в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В церемонии приняли участие военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, а также представители духовенства и администрации Красногвардейского района города на Неве.

Ребята произнесли слова клятвы, после чего представители командования ЗВО вручили новому отряду знамя Юнармии, а всем его членам — знаки отличия движения. После торжественной части для юнармейцев, их родителей и почетных гостей была организована экскурсия по прославленному крейсеру.

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