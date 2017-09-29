29.09.2017 (00:00)

С 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу по призыву

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. № 445 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОМУ ГШ ВС РФ) генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. В ходе мобилизационного мероприятия будет призвано на военную службу и направлено для прохождения в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы 134 тыс. человек, из них более 15 тыс. – получивших подготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования.

«Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 г., - заявил первый замначальника ГОМУ ГШ ВС РФ. – Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту».

Он сообщил, что продолжится комплектование научных и спортивных рот. На сегодняшний день функционируют 12 научных рот, в которых проходят службу 648 человек, а также 4 спортивные роты, в которых проходит службу 381 человек.

Что касается отсрочек, то с 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предусматривается предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения.

В этом году был уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться 1 раз в год (весной или осенью). С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Служба по призыву» (подраздел «особые условия призывных кампаний»).

Перед отправкой в войска все призывники будут переодеваться в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета.

Призывники и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка призывников из других регионов будет осуществляться с использованием самолетов военно-транспортной и гражданской авиации, а также морским транспортом.

На весь путь следования призывники будут обеспечены рационами питания. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах.

На официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику») молодые люди получат полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

С 16 ноября в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начнет свою работу «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

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