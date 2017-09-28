28.09.2017 (18:02)

С подразделениями антитеррора Балтийского флота проведено учение по отражению нападения на базу вооружения и военной техники



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С подразделениями антитеррора Балтийского флота проведено учение по отражению нападения на базу вооружения и военной техники

В Калининградской области с подразделениями антитеррора Балтийского флота прошло учение по отражению условного нападения на базу вооружения и военной техники.

По замыслу учения боевики условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) напали на воинскую часть с целью захвата склада с боеприпасами и вооружением. Условные боевики закрепились в одном из технических зданий объекта и оказали вооруженное сопротивление охране арсенала.

На помощь защитникам базы оперативно прибыли силы мобильного резерва командующего Балтийским флотом. Подразделения мобильного резерва блокировали условного противника и под прикрытием бронетехники провели штурм здания, открыв огонь на поражение. В результате проведенной операции большинство условных представителей НВФ были уничтожены, оставшиеся были захвачены, обезврежены и переданы офицерам военной полиции.

В ходе розыгрыша эпизода военные инженеры проверили территории военного объекта на наличие установленных самодельных взрывных устройств.

Кроме того, в результате применения террористами гранат при обороне в воинской части возник пожар на одном из складов. По тревоге была поднята пожарная команда, которая устранила условное возгорание при помощи пожарной техники и специального пожарного танка.

Также на учении отрабатывались навыки личного состава по оказанию первичной медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, были задействованы 30 единиц автомобильной и специальной техники.

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