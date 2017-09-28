28.09.2017 (18:01)

В Центральном военно-морском музее в Петербурге открыт бюст выдающегося географа, мореплавателя и исследователя Арктики Федора Литке

28 сентября в Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее прошла научно-практическая конференция, посвященная 220-летию со дня рождения адмирала Ф.П. Литке, а также открытие выставки, рассказывающей о жизни и деятельности многолетнего главы Морского министерства, великого князя, генерал-адмирала Константина Николаевича, 190-летие которого отмечается в этом году.

Одним из самых запоминающихся событий форума стало открытие бюста Федора Петровича Литке –– великого географа, мореплавателя и исследователя Арктики.

В мероприятиях приняли участие представители Главного командования ВМФ, штаб-квартиры Русского географического общества, Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, ученые и историки.

Приветствие участникам конференции от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва озвучил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны капитан 1 ранга Сергей Травин. Главком отметил, что «деятельность Федора Петровича Литке на благо морского могущества России оказала огромное влияние на дальнейшее развитие нашего флота, отечественное мореплавание, новые поколения военных моряков продолжают осваивать Мировой океан, исследуют Арктику и Антарктиду».

Перед участниками конференции выступил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, который особо подчеркнул важность этого мероприятия для современной военно-морской истории государства. По словам Руслана Нехая, «символично, что первый в Санкт-Петербурге бюст адмиралу Федору Петровичу Литке открыт именно в нашем музее, где собраны все артефакты великих свершений Российского Флота».

Первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко поблагодарил Главное командование ВМФ, руководство музея и Русского географического общества за ту «огромную работу, которую они проводят в по возрождению выдающихся исторических традиций»

Публике впервые был представлен бюст Федора Петровича Литке работы члена студии художников-маринистов Центрального военно-морского музея скульптора Заиры Абашвили и выставка, повествующая о его судьбе, деятельности как одного из основателей Русского географического общества.

Рассказ о видном деятеле Российского флота, мореплавателе, ученом, педагоге и общественном деятеле продолжили экспозиции временных выставок, которые развернули Российский государственный архив Военно-Морского Флота и Центральная военно-морская библиотека. На них представлены редкие документы и издания, связанные с жизнью Ф. П. Литке.

Около полутора десятков докладов и сообщений, которые прозвучали на конференции, были посвящены обсуждению роли и места адмирала Ф. П. Литке в истории России XIX века и в наши дни, введению в научный оборот результатов современных исследований и новых материалов о нем.

Также в залах Центрального военно-морского музея открылась выставка к 190-летию со дня рождения шефа Российского флота, великого князя, генерал-адмирала Константина Николаевича. Судьбы этих людей тесно связаны.

Известно, что под руководством Федора Петровича Литке в детстве воспитывался второй сын императора Николая I, великий князь, генерал-адмирал Константин Николаевич (9.IX.1827 - 13.I.1892) ? с 1850 года ? член Государственного совета и председатель комитета по пересмотру морских уставов. В 1852 году ? товарищ начальника Главного морского штаба, с 1853 года ? исполняющий обязанности, а с 1855 года ? управляющий Морским министерством и главный начальник флота и морского ведомства (до 1881 года).

Константин Николаевич содействовал прогрессивной деятельности адмиралов Г. И. Бутакова и А. А. Попова в создании парового военного флота и проведению реформ на флоте. К их числу относятся разработка нового Военно-морского устава и отмена телесных наказаний. Будучи с 1857 года членом секретного комитета по крестьянскому делу, с 1860 года ? председателем главного комитета по крестьянскому делу, Константин Николаевич участвовал в подготовке отмены крепостного права, а позже поддерживал проведение судебной реформы 1864 года.

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