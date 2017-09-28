28.09.2017 (17:56)

Расчеты С-400 объединения ВКС из Подмосковья осуществили пуски ракет на полигоне Ашулук

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) прошло тактическое учение с дивизией ПВО, в рамках которого личный состав боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также командного пункта дивизии отработал перебазирование на полигон Ашулук, отражение налета авиации условного противника и практические пуски ракет по мишеням.

Учение с участием расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, радиолокационных станций «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет» проходило под руководством командующего 1 армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Андрея Демина.

В ходе учения были отработаны наиболее важные вопросы боевой подготовки соединения ПВО – перебазирование личного состава и техники

из пунктов постоянной дислокации на полигон Ашулук и заступление расчетов

на боевое дежурство в новом позиционном районе. После этого были отработаны практические действия – экипажи истребительной и армейской авиации выполняли реальный налет условного противника, расчеты комплексов С-400 практический перехват воздушных целей.

Расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск действовали

в условиях, приближенных в боевым. Экипажи истребителей МиГ-29СМТ и вертолетов Ми-8 в роли условного противника выполняли полеты на предельно малых высотах, используя системы радиопомех, максимально усложняя работу по обнаружению всех воздушных целей.

Для отработки практических пусков расчетами комплексов С-400

на полигоне проводились запуски ракет-мишеней различного типа, обозначающие полеты крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника, которые были своевременно перехвачены.

«Личный состав, выполняющий задачи по охране воздушного пространства Москвы и центрального промышленного района, получил необходимый практический опыт по перехвату и уничтожению воздушных целей, летящих с различных направлений на разных высотах и скоростях,» - подчеркнул генерал-лейтенант Андрей Демин.

В настоящий момент расчеты, задействованные в учении, приступили

к перебазированию в пункты постоянной дислокации.

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