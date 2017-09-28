28.09.2017 (17:55)

В Новосибирском ракетном соединении РВСН впервые применили современные образцы специальной техники для маскировки полевого района

В ходе командно-штабного учения (КШУ) с Новосибирским ракетным соединением стратегические ракетчики впервые применили современные образцы специальной техники войск РХБ защиты для маскировки аэрозолями полевого района.

Техника частей, подразделений охраны и обеспечения незаметно сменила район благодаря густому аэрозольному облаку, которое создали восемь машин АРС-14 КМ.

Позиция полевого района была замаскирована аэрозолем в течение часа, что позволило вывести личный состав и технику из под условного массированного ракетно-авиационного удара и сохранить боеспособность частей и подразделений ракетного соединения.

Также данные станции в ходе КШУ будут применяться для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники после преодоления ракетным дивизионом «Ярс» зараженного участка местности.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машин обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 4000 военнослужащих и около 400 единиц техники.

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