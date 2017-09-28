28.09.2017 (17:15)

В Москве прошел учебно-методический сбор с военными психологами воинских частей и организаций, подчиненных главкому Сухопутными войсками

В Москве проведен учебно-методический сбор со специалистами психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками.

Учебно-методический сбор психологов прошел в стенах Московского высшего военного командного училища (МВОКУ) и в Московском суворовском военном училище (МСВУ). Кроме того, психологи посетили Центр экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП МЧС).

Целью сбора является повышение уровня профессиональной подготовки специалистов-психологов, выработке единых подходов по вопросам обеспечения эффективности психологического сопровождения образовательного процесса и боевой подготовки.

В ходе сбора с психологами были проведены занятия специалистами Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, Центра психологической работы Вооруженных сил Российской Федерации, Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Участники сбора ознакомились с материально-технической базой Московского высшего военного командного училища и Московского суворовского военного училища, оценили состав и возможности комплекта технических средств, психологической работы, который в этом году начал поступать в войска.

При подведении итогов сбора были определенны первоочередные задачи в рамках деятельности психологов в новом учебном году.

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