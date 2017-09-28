28.09.2017 (17:08)

Минобороны и Управление Президента России впервые вместе приняли граждан в выездной приемной

Первая совместная выездная приемная Министерства обороны и Управления Президента России по работе с обращениями граждан прошла во Владикавказе.

Совместный приём граждан провели Заместитель министра обороны Российской Федерации – руководитель Аппарата Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко и начальник Управления Президента России по работе с обращениями граждан Михаил Михайловский.

Помимо этого, Юрий Садовенко, Михаил Михайловский, а также глава Северной Осетии Вячеслав Битаров приняли участие в выездном заседании рабочей группы при Администрации Президента РФ по координации и оценке работы с обращениями граждан в Южном федеральном округе.

Юрий Садовенко рассказал о работе в военном ведомстве с обращениями граждан, в частности, о порядке функционирования выездных приёмных.

Всего с 2014 по 2017 год было проведено 12 выездных приемных Министерства обороны, в том числе во всех военных округах и флотах», –– рассказал Юрий Садовенко. –– В ходе работы выездной приемной в Южном военном округе, открывшейся 25 сентября, обратилось 392 человека», –– добавил замминистра.

Совместно с представителями органов военного управления и местных властей замглавы военного ведомства рассмотрел обращения граждан и принял соответствующие решения.

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