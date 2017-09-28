28.09.2017 (16:59)

Из-за шторма в пунктах базирования сил Черноморского флота приняты меры по предупреждению возможных последствий непогоды

В связи с неблагоприятными прогнозами погоды в Крыму и на Кавказском побережье, обещающими усиление ветра, на Черноморском флоте приняты дополнительные меры по предупреждению возможных последствий стихии.

В Новороссийске и Севастополе, а также на береговых полигонах, где части флота проводят практическую подготовку, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания.

На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, с учетом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях, назначены и готовы к немедленной работе буксиры.

Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Черноморского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС.

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