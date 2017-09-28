28.09.2017 (16:43)

В районе условной техногенной аварии под Курганом войска РХБЗ Центрального военного округа развернули новейшую станцию спецобработки

Прибывшие в район ликвидации «техногенной аварии» на заводе по переработке химоружия в Курганской области специальные отряды Центрального военного округа развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки (УССО), которая недавно поступила на вооружение войск РХБ защиты. Она впервые применяется на межведомственном учении.

Станция предназначена для дегазации и дезинфекции крупных объектов, личных вещей и оружия. Она позволяет в течение одного часа обработать до 3 единиц габаритной техники или 35 человек, что дает специалистам возможность в несколько раз быстрее справиться с поставленной задачей. Основное оборудование станции смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере. Для его установки базовый автомобиль КамАЗ-63501 оборудован крюковым захватом «мультилифтом».

Межведомственное учение по ликвидации последствий техногенной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области началось 26 сентября. В рамках учений по тревоге в Поволжье, Урале и Сибири были подняты пять воинских частей радиационной, химической и биологической защиты. Для ликвидации последствий были отправлены более 500 человек и свыше 100 единиц военной техники.

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