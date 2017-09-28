28.09.2017 (16:30)

В преддверии Дня Сухопутных войск подано свыше 2000 заявок на участие в военно-спортивной игре «Твой подвиг» в Воронежской области

Военно-спортивная игра «Твой подвиг», приуроченная ко Дню Сухопутных войск (отмечается ежегодно 1 октября), стартует 30 сентября на полигоне Погоново Западного военного округа в Воронежской области.

Для участия в забегах подали заявки около 2 тыс. человек, в том числе более 200 военнослужащих, свыше 500 воспитанников юнармейских отрядов Воронежской области.

Старт первой совместной гонке военнослужащих, юнармейцев и жителей Воронежской области даст командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Маршрут гонки первыми пройдут команды, состоящие из представителей командования общевойсковой армии и вновь созданных мотострелковых соединений, а также из военнослужащих мотострелковых подразделений ЗВО.

Воронежская трасса «Твой подвиг» по сравнению с гражданским аналогом претерпела изменения и обещает стать одной из самых сложных. Она имеет более 25 препятствий, равномерно распределенных по маршруту протяженностью около 6 км.

Трудности для участников добавят естественные преграды на местности и имитация боевых действий: холостые выстрелы из автоматов и пулемётов Калашникова, засады и дымовые завесы.

Открытие гонки начнется с показа новейших образцов боевой техники и подразделений армии.

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