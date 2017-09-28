28.09.2017 (16:08)

С подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено учение по высадке морского десанта

С подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено учение по высадке морского десанта.

В отработке задач в морских полигонах и на учебном комплексе морской пехоты «Скорпион» в Дагестане принимали участие около 200 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц боевой и специальной техники, а также 3 быстроходных десантных катера типа «Серна» из состава бригады надводных кораблей Каспийской флотилии.

На начальном этапе мероприятия морские пехотинцы отработали вопросы погрузки (выгрузки) боевых машин на десантные катера, выполнили тренировки по развёртыванию боевых машин после высадки с ходу в походный и боевой порядки. Экипажи боевых машин совершенствовали навыки самовытаскивания при просадке бронетранспортеров в песок и дальнейшей буксировке неисправной техники.

В ходе совместной морской десантной подготовки с отрядом десантных катеров и выходами в море морские пехотинцы провели высадку боевой техники на плав с десантно-высадочных средств, форсирование водных преград на плавающей технике, выход на необорудованное побережье с выполнением стрельб из вооружения бронетранспортеров по мишенным позициям.

Экипажи десантных катеров в ходе учения отработали различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия как одиночно, так и в составе десантного отряда, а также провели тренировки с различными вариантами и способами подхода к берегу для высадки десанта

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