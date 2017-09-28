28.09.2017 (15:58)

Военнослужащий мотострелкового соединения ЮВО стал серебряным призером представительного турнира по армейскому рукопашному бою в Санкт-Петербурге

Военнослужащий мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, младший сержант Игорь Савинков выполнил норматив мастера спорта по армейскому рукопашному бою на всероссийском турнире в Санкт – Петербурге и готовится к новым боям.

Игорь Савинков провел 5 поединков с одним поражением в финале, тем самым занял второе место в весовой категории до 80 кг, уступив в финале мастеру спорта международного класса.

Турнир получился очень представительным –– в трехдневных соревнованиях приняли участие более 100 участников различных силовых ведомств.

Игорь Савинков является также кандидатом в мастера спорта по боксу, призером чемпионата Сухопутных войск 2016 года, Кубка Дона 2017 года.

В данный момент он интенсивно готовится к чемпионату России по рукопашному бою, который пройдет в Калининграде в декабре.

«Моя цель теперь –– стать чемпионом Вооруженных Сил по рукопашному бою», –– сказал Игорь Савинков.

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